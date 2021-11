Sierra Leone : au moins 92 morts après une explosion dans un dépôt de carburant de la capitale

Au moins 92 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un dépôt de carburant, vendredi 5 novembre, dans la zone industrielle de Freetown, la capitale de la Sierra Leone. "Nous avons reçu un rapport de la morgue de Connaught et d'autres hôpitaux de Freetown" qui a comptabilisé le nombre de décès, a déclaré sur place samedi le vice-président de ce pays d'Afrique de l'Ouest, Mohamed Juldeh Jalloh. "Quatre-vingt-huit personnes gravement brûlées se trouvent à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Connaught de Freetown", a-t-il ajouté, précisant que tous les survivants seraient gratuitement pris en charge.

Selon des témoins, le drame aurait été provoqué par un camion-citerne qui a explosé dans une station-service après un accident. Le feu s'est ensuite propagé dans le quartier. La majorité des victimes sont des vendeurs ambulants et des motocyclistes qui ont été piégés par les flammes en tentant de récupérer le carburant s'échappant du camion-citerne, a raconté à l'AFP un témoin et secouriste volontaire, Jusu Jacka Yorma. Plusieurs corps calcinés ont été découverts dans des carcasses de voitures encore fumantes au milieu des cendres, ainsi que dans les rues adjacentes.

Dans un message posté samedi sur Twitter, le président, Julius Maada Bio, s'est dit "profondément bouleversé par l'incendie tragique et les horribles pertes en vies humaines". "Je tiens à exprimer ma profonde sympathie aux familles qui ont perdu des êtres chers et à ceux qui ont été mutilés", a-t-il ajouté, assurant que son gouvernement "fera[it] tout pour soutenir les familles touchées".

Deeply disturbed by the tragic fires and the horrendous loss of life around the Wellington PMB area. My profound sympathies with families who have lost loved ones and those who have been maimed as a result. My Government will do everything to support affected families. pic.twitter.com/xJRA1UtCJJ