Sierra Leone : les citoyens obligés de nettoyer les rues

Les rues de Freetown (Sierra Leone) se remplissent et s'animent. Toutes sortes d'ustensiles à la main et un objectif partagé : ramasser un maximum de déchets. Tous les premiers samedis du mois, les habitants de la ville doivent mettre la main à la pâte, gratuitement et de bon cœur si possible. C'est le président de la Sierra Leone en personne qui a pris cette décision en avril dernier. Il a instauré une journée par mois consacrée au nettoyage et il n'hésite pas à donner l'exemple à ses concitoyens. Le président veut inculquer "une culture de la propreté", et il y a urgence selon lui.

Le souvenir des inondations d'août 2017

En Sierra Leone, tout le monde se souvient des images d’inondations terrible en août dernier. Une partie de la capitale Freetown avait été ravagée, un drame provoqué par un système d'évacuation des eaux défectueux car bouchés par des déchets trop nombreux.