Sénégal : le chef de l'ONU, "très préoccupé par la violence", appelle à la désescalade

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, "est très préoccupé par la violence récente vue à Dakar et ailleurs au Sénégal [qui] a suivi l'arrestation d'un dirigeant de l'opposition", a déclaré vendredi 5 mars son porte-parole, Stéphane Dujarric. La capitale a en effet été le théâtre de scènes de guérilla urbaine opposant les forces de l'ordre à des centaines de jeunes, deux jours après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, dont la garde à vue a été prolongée.

"Il appelle toutes les parties au Sénégal à éviter une escalade de la situation", a ajouté le porte-parole lors du point-presse quotidien. "Les manifestations doivent rester pacifiques et les forces de sécurité et de police doivent agir tout le temps en accord avec les droits humains internationaux", à savoir "permettre à ces manifestants d'exprimer leur opinion et volonté", a aussi affirmé Stéphane Dujarric.