Sénégal : croisière sur le fleuve

Le fleuve Sénégal parcourt 1 750 kilomètres. Après avoir pris sa source en Guinée, il traverse le Mali, la Mauritanie pour rejoindre l'océan Atlantique à Saint-Louis, une ville au nord du Sénégal. Ce fleuve est une source de vie pour des millions de personnes, c'est aussi là où les vacances commencent pour une dizaine de touristes, qui s'apprêtent à embarquer pour une croisière de sept jours à bord du Bou El Mogdad, ancien navire de transports de marchandises.



À la rencontre d'une nature unique

La découverte d'un fleuve aux mille visages les attend. Partout, le bateau de croisière est attendu. Les passagers sont plongés au cœur d'une nature unique et des rencontres jusque tard dans la nuit. Il suffit d'embarquer à contre-courant et de se laisser porter par le fleuve Sénégal. Le personnel du bateau se prépare. Travailler sur le Bou El Mogdad est souvent un grand privilège. Dans leur cabine, les touristes font un bond dans le temps : "on a l'impression de changer d'époque", explique une touriste.

