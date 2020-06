Liverpool champion d'Angleterre, les stars africaines du club de football plébiscitées

Cela ne lui était pas arrivé depuis 30 ans ! Un bail pour l'un des clubs de football les plus prestigieux d'Angleterre. Mais le Liverpool FC est enfin champion, dès la 31e journée, et ce sans avoir joué, en raison de la défaite de son dauphin Manchester City à Chelsea. Et pour Clarence DB, supporteur inconditionnel, "l'Afrique l'a fait pour Liverpool". Sur un tweet, il rappelle la forte présence de joueurs du continent dans l'équipe : quatre joueurs essentiels.

Il y a bien sûr les deux attaquants. Mohamed Salah l'Egyptien et Sadio Mané le Sénégalais. Le premier jouit d'une cote de popularité extraordinaire, et pas seulement pour les 16 buts qu'il a déjà marqués dans le championnat en cours. Le 10 juin, s'arrêtant pour faire le plein dans une station-service, il a offert le carburant à tous ses fans présents !

Sadio Mané a sans doute autant de talent. Mais au terme d'une incroyable saison 2019, il n'obtient pas le ballon d'or du meilleur joueur, au grand dam de ses supporters. Cette année-là, il reçoit tout de même le titre de joueur africain de l'année. Pour beaucoup de twittos, les deux joueurs sont les véritables artisans du sacre de Liverpool. Et certains rappellent aussi "leur comportement irréprochable sur et hors du terrain".

Two Muslims, one from Senegal and one from Egypt, both from Africa, led #Liverpool to their first EPL championship in 30 years.



Salute to Sadio Mane and Mohamed Salah, who excel off the field as much as they do on it. pic.twitter.com/Su7YKJlY5Q