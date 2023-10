La marine sénégalaise intercepte 272 migrants clandestins en pirogues et les ramène au port de Dakar

Ces dernières semaines, le Sénégal multiplie les arraisonnements, les opérations de secours ou de prise en charge de migrants clandestins.

Temps de lecture : 1 min

La marine sénégalaise a annoncé, samedi 1er octobre, avoir arraisonné la veille deux pirogues transportant 272 passagers. Il s'agit de la dernière interception en date d'une série d'interventions visant les embarcations de migrants tentant de gagner l'Europe. Parmi les passagers stoppés vendredi dans l'Atlantique, à 100 km au large de Dakar par un patrouilleur de la marine, se trouvaient 16 femmes et sept enfants, a-t-elle précisé sur les réseaux sociaux. Ils ont été ramenés au port de Dakar.

Une autre pirogue avait été interceptée jeudi, avec 71 migrants à son bord. Ces dernières semaines, la marine sénégalaise multiplie les contrôles, les opérations de secours ou de prise en charge de migrants clandestins. Elle a ainsi stoppé le voyage de 1 693 migrants depuis le 1er juillet, selon un décompte établi à partir de ses informations sur les réseaux sociaux. Nombre des passagers de ces pirogues sont Sénégalais, mais d'autres nationalités sont représentées.

Les Sénégalais représentent la deuxième nationalité des migrants ayant traversé l'Atlantique entre janvier et juillet 2023 (21% du total), derrière les Marocains (29%) et devant les Ivoiriens (12%) et les Guinéens (10%), selon l'agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières Frontex. Depuis le début de l'année, 140 migrants sont morts ou ont disparu dans cette traversée, affirme l'Organisation internationale pour les migrations. L'ONG espagnole Caminando Fronteras, qui s'appuie sur des appels d'urgence avec les clandestins en mer ou leurs proches, évoque, elle, 778 morts.