Découverte : à la rencontre d'une faune inoubliable, sur le lac Sénégal

Cap sur le Sénégal mardi 2 février. Sur le fleuve du même nom, un bateau de croisière n’a pas bougé depuis des mois à cause de la crise sanitaire. Mais finalement, les visiteurs sont de retour. Après une remise en marche un peu sensible, le capitaine, très concentré, donne les ordres. Il faut dire que les machines ne sont plus vraiment jeunes. Après quelques kilomètres parcourus, les vacanciers profitent de paysages à couper le souffle et immortalisent des scènes enchanteresses avec leur téléphone.

Des touristes éblouis

Un couple de retraités français passe la moitié de l’année au Sénégal. "On a fait beaucoup d’autres croisières mais celle-ci, elle est bien parce qu’elle est insolite et hors du temps […] On est seuls sur le fleuve", juge l’homme. Il faut dire que les touristes sont très peu nombreux ce qui offre un espace de liberté important. Autour d’eux, s’épanouissent des millions d’oiseaux dans ce qui se trouve être un parc national. Il faut d’ailleurs continuer la promenade sur une pirogue. Le guide, incollable sur les espèces du parc, prend un grand plaisir à décrire les colonies de flamants roses.

