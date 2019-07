CAN 2019 : 5 choses à savoir sur Les Lions du Sénégal

La finale de la Coupe d’Afrique de football oppose ce vendredi 19 juillet 2019, l’équipe d’Algérie à celle du Sénégal qui joue sa première finale depuis 2002.

Si vous n'avez pas suivi la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et vous êtes curieux de savoir qui sont les Lions de la Téranga, voici cinq anecdotes sur cette équipe du Sénégal qui a enfin une chance d'inscrire son nom sur la liste des grands d'Afrique.

1 Favoris, mais jamais titrés

Le Sénégal est la première nation africaine au classement FIFA, mais les Lions de la Téranga n’ont pas de trophées à leur palmarès. C’est la deuxième fois depuis la création de la CAN qu’ils arrivent en finale. En 2002, ils avaient été battus par le Cameroun. Une défaite qui a motivé l’ancien capitaine de l’équipe Aliou Cissé à devenir entraîneur.

Mes joueurs m’ont dit qu’ils allaient faire mieux que ma génération Aliou Cissé, coach des Lions et ancien capitaine à l'AFP

2 Une vedette : "Super Mané"

Parmi les Lions, il y a LE roi du terrain. Le héros de l’équipe et de tout le Sénégal n’est autre que Sadio Mané. L’attaquant de 27 ans, qui porte le numéro 10 évolue depuis 2016 à Liverpool, en Angleterre. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde et donc l’un des plus chers. Son transfert de Southampton avait été négocié à plus de 40 millions d’euros, selon France Football.

Je suis prêt à échanger une Ligue des Champions contre une CAN. Le retour à Dakar serait extraordinaire. Ce serait mon rêve le plus fou.Sadio Mané, attaquant sénégalais à France Football

3 Un défenseur sur la touche

Jusque-là tout va bien. Mais les Lions devront jouer cette finale tant attendue sans leur illustre défenseur Kalidou Koulibaly. Le grand joueur du Sénégal a écopé d’un deuxième carton jaune lors du dernier match contre la Tunisie. Le numéro 26 est suspendu et devra suivre le match sur le banc. Un coup dur pour les Lions qui ne semblent pas découragés pour autant.

4 Un super mental

Dans ce sport d’équipe, le collectif et le mental comptent beaucoup et pour ça les Lions sont bien partis. Toujours prêts à rugir lorsqu’on leur parle de lose (défaite), ils sont plus déterminés que jamais comme ils l’ont prouvé lors des rebondissements de la demi-finale.

Notre secret, c’est l’unité. On est tous ensemble (…) la force du Sénégal c’est le groupeHenri Saivet, joueur sénégalais

5 La Coupe ?

Donc, si on récapitule, les Lions ont l’international Mané, un pilier de l’attaque, mais le joueur star devra doubler d’effort pour compenser l’absence de Koulibali. Il y a surtout toute une équipe derrière et on ne révèlera pas un grand secret en affirmant qu'ils ont très très envie de gagner tout comme leurs adversaires, les Fennecs d’Algérie. Vont-ils réussir à remporter le Graal au stade international du Caire ?