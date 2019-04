Rwanda : 25 ans après le génocide, les commémorations

Une flamme pour se souvenir de l'indicible. Le Rwanda lance, dimanche 7 avril, une semaine de commémorations douloureuses, 25 ans après le génocide qui a traumatisé le pays à jamais. Alice Mukarurinda a le cœur et le corps meurtri depuis ce funeste jour d'avril 1994. Dans l'église où cette femme de la minorité tutsie s'était réfugiée avec d'autres villageois, les miliciens hutus ont entamé leur folie meurtrière en coupant des membres à la chaîne.

Difficile de pardonner

800 000 morts en cent jours, entre avril et juillet 1994, et des milliers de corps qui jonchent les rues. Tout commence lorsque l'avion du président rwandais est abattu en plein vol. Les extrémistes hutus accusent la communauté tutsie et débutent leur massacre méthodique. Le pays a entamé un délicat travail de réconciliation nationale, dans certains villages, les victimes cohabitent aujourd'hui avec leurs bourreaux. Laurencia est devenue amie avec celui qui a tué son époux. Mais le pardon n'est pas évident pour toutes les familles, certains génocidaires sont toujours en fuite et les corps de milliers de victimes n'ont pas été retrouvés.

