Rwanda : la renaissance du parc de l'Akagera, un sanctuaire pour les animaux

À bord d'un petit bateau, quelques visiteurs se sont levés à l'aube pour venir observer les animaux sur les berges du lac Ihema, dans le parc national de l'Akagera (Rwanda) Les crocodiles et les buffles débutent eux aussi leur journée. Le guide, Innocent Ndagijimana, est ravi. "Nous sommes très contents de les voir. Les buffles n'ont pas peur. Ils nous observent sans problème. Ils sont à l'aise, il n'y a pas de braconnage", se réjouit-il. L'immense parc de l'Akagera revit enfin. S'il abrite aujourd'hui tous les animaux emblématiques de la savane, il y a encore 10 ans, la faune sauvage avait pratiquement disparu.

Un parc laissé à l'abandon après le génocide

En 1994, le génocide rwandais a fait près d'un million de morts. La réserve a été laissée à l'abandon, les rescapés y chassaient pour survivre et les braconniers ont décimé de nombreuses espèces. Une association, qui gère le parc avec le gouvernement rwandais, a, ces dernières années, réintroduit des dizaines d'animaux, en provenance d'Afrique du Sud.

À la fin du mois de novembre, ils ont organisé le plus important transfert animalier de l'histoire. 30 rhinocéros blancs, arrivés par avions, sont venus rejoindre les 13 000 espèces d'animaux désormais présentes dans le parc. Même le lion est de retour. "On essaye d'observer leurs conditions de vie tous les jours. En ce moment, c'est leur période de gestation, et on a vraiment eu beaucoup de naissances ces derniers temps", explique Denise Atumugwane, guide du parc national.