Le Rwanda s'affirme aujourd’hui comme une valeur sûre de la création de mode en Afrique

1 | 8

Depuis que l’acteur Junior Nyong'o, acteur et frère de Lupita Nyong'o, a assisté à la première mondiale du film "Black Panther" à Los Angeles en costume trois pièces signé House of Tayo, les ventes de cette marque se sont envolées. Aujourd’hui, son modeste site internet explose sous l'afflux de connexions du monde entier. Matthew Rugamba, un Anglo-Rwandais de 32 ans fondateur en 2011 de cette marque masculine haut de gamme, l'une des plus connues de la capitale rwandaise, déclare que cela a propulsé "le made in" Rwanda sur le tapis rouge d'Hollywood. (…) On a changé de dimension." Il ajoute : "Depuis des années, nous disons aux gens que notre mode est belle (...) mais il faut parfois des moments comme ça pour vous amener à l'étape d'après."

SIMON MAINA / AFP