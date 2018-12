Ryan Gosling cosigne un livre sur la République démocratique du Congo

L’acteur canadien Ryan Gosling, qui est également photographe, a illustré "Congo Stories" (Histoires du Congo), un ouvrage sur la RDC écrit par deux militants des droits de l’Homme, un Congolais et un Américain. Un livre qui pointe l’"exploitation et la cupidité" dans ce pays riche en ressources naturelles.

Ryan Gosling s’intéresse à l’Afrique et œuvre depuis une dizaine d’années aux côtés de l’ONG américaine The Enough Project qui opère dans des pays touchés par la corruption et les conflits militaires, comme la Centrafrique, le Soudan du Sud ou bien encore la République démocratique du Congo. A ce titre, il a fait deux voyages dans l’est de cet immense pays.

Un voyage et des photos

Le comédien, très coté à Hollywood, découvre l’est de la République démocratique du Congo pour la première fois en 2010. Il est alors accompagné d’un fin connaisseur du pays, le Congolais Fidel Bafilemba, chercheur au sein de l’organisation The Enough Project. "Ryan prenait simplement des photos comme quelqu’un qui n’avait jamais été à un endroit auparavant et qui souhaitait conserver une trace de ce qu’il voyait", raconte John Prendergast, le président de l’ONG lui-même du voyage.

La couverture du livre illustré en photos par l'acteur Ryan Gosling (ERIC BARADAT / AFP)

La naissance d’un livre

C’est à l’occasion d’un deuxième séjour au Congo qu’émerge l’idée d’un ouvrage regroupant les travaux respectifs des trois hommes. Congo Stories (Histoires du Congo) couvre l’époque précoloniale, l’occupation belge, l’indépendance du pays et la situation actuelle sous la présidence de Joseph Kabila. Autant de chapitres et de périodes marqués par l’"exploitation et la cupidité", comme le soulignent les auteurs.

C’est l’histoire d’une résilience inébranlable, d’une volonté de ne pas se laisser abattre et l’expérience d’un espoirRyan Gosling, acteur canadienau Salon du livre de Washington (AFP)

En présentant l’ouvrage lors du salon du livre de Washington à la mi-décembre 2018, Ryan Gosling a mis en avant la République démocratique du Congo. Il a notamment rendu hommage au combat des défenseurs des droits de l’Homme, comme Fidel Bafilemba, qui luttent contre la corruption, un fléau dans le pays depuis des décennies.

Il faut faire pression sur l’administration, le Congrès, le Sénat afin de demander des comptes aux dirigeants congolais corrompusFidel Bafilemba, militant congolais des droits de l'Homme au Salon du livre de Washington (AFP)

Congo Stories (Histoires du Congo)

Battling Five Centuries of Exploitation and Greed (Le combat contre cinq siècles d'exploitation et de cupidité)

de John Prendergast et Fidel Bafilemba

Photos de Ryan Gosling

Grand Central Publishing (352 pages)

Pas de traduction française pour l'instant