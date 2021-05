République démocratique du Congo : évacuation de Goma suite à l'éruption du Nyiragongo

Au milieu des décombres et maisons dévastées de Goma (RDC), la roche est, dans la matinée du dimanche 23 mai, encore rougeâtre et fumante. Les coulées de lave se sont figées en pleine rue. Certaines dépassent les trois mètres de haut. "Il y a les gens, la population qui ont perdu les biens, (…) d'autres, peut-être, qu'il y a aussi des pertes, des morts, on ne sait pas", témoigne une habitante de Goma. Aucun bilan humain ni matériel n'a été rendu public.

Des maisons englouties par la lave

Une mer de lave a envahi les pentes du Nyiragongo (RDC) dans la soirée du samedi 22. Les coulées de laves ont rapidement atteint les routes, sous le regard stupéfait des habitants, avant d'engloutir les premières habitations de Goma, la grande ville la plus proche. "J'ai vu le volcan qui nous a envahi, explique un homme. Il était environ 18 heures, on a vu les flammes dépasser des collines et on a tous été surpris." Des dizaines de milliers de Congolais ont quitté leur maison afin de trouver refuge au Rwanda, situe à 15 kilomètres. Ils sont désormais de retour, l'éruption ayant cessé durant la matinée du dimanche 23.