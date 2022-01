Somalie : les responsables politiques s'accordent pour boucler les élections parlementaires

25 février 2022 : c'est la date limite sur laquelle se sont finalement accordés les dirigeants somaliens pour parachever les élections parlementaires après des retards répétés qui ont généré une profonde crise politique dans ce pays instable de la Corne de l'Afrique. "L'élection en cours de la Chambre du peuple (chambre basse du Parlement fédéral) sera achevée entre le 15 janvier et le 25 février 2022", indique le 9 janvier 2022 un communiqué du gouvernement.

Selon le complexe système électoral somalien, les assemblées des cinq Etats du pays et des délégués investis par une myriade de clans et de sous-clans choisissent les législateurs qui, à leur tour, désignent le président. Les élections pour la chambre haute sont terminées dans tous les Etats, à l'exception de Galmudug, et les votes ont commencé début novembre pour la chambre basse.

L'accord, qui a été conclu à l'issue de plusieurs jours de discussions organisées par le Premier ministre Mohamed Hussein Roble avec les chefs des différents Etats somaliens, s'avère décisif pour la tenue d'une élection présidentielle.

Les tensions sont désormais récurrentes entre le Premier ministre et le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, plus connu sous le surnom de Farmajo, notamment en ce qui concerne l'organisation des élections. Président depuis 2017, Farmajo a vu son mandat expirer le 8 février 2021 en ayant failli à organiser des élections. L'annonce mi-avril de la prolongation de ce mandat pour deux ans avait provoqué des affrontements armés à Mogadiscio.

Dans un geste d'apaisement, le chef de l'Etat avait chargé le Premier ministre d'organiser les élections. Mais dans les mois qui ont suivi, les accrochages entre les deux hommes ont perduré. Récemment encore, en décembre 2021, Farmajo a suspendu le Premier ministre qui a aussitôt accusé le président de "tentative de coup d'Etat" et défié son autorité, tandis que l'opposition appelait le président somalien à démissionner.

Au lendemain de l'annonce de l'accord, les Nations unies ont appelé tous les responsables politiques à tenir leur promesse. Sur Twitter, la mission de l'ONU en Somalie s'est dite ce 10 janvier "satisfaite" du consensus obtenu, mais a ajouté que "la priorité désormais est de mettre en application ces décisions afin d'obtenir un résultat crédible et largement accepté d'ici cette nouvelle échéance".

1/2) The @UN in #Somalia is pleased the #NCC reached consensus to clarify #electoral procedures and expedite the House of the People #elections - the priority now is to implement these decisions to achieve a credible and widely-accepted result by the new deadline of 25 February. pic.twitter.com/E29aOlqVlq