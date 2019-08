Au Zimbabwe, une humoriste battue pour s’être "moquée du gouvernement"

Des hommes armés se sont récemment introduits au domicile de la célèbre comédienne Samantha Kureya, dite Gonyeti. Les trois individus masqués l’ont enlevée, rouée de coups avant de l’abandonner seule dénudée dans la rue, comme elle l'a rapporté à un journal local depuis son lit d’hôpital.



La satiriste a été accusée par ses agresseurs de se moquer du gouvernement. Elle a récemment critiqué la police qui interdit les manifestations de l'opposition. En février dernier, Gonyeti et une partenaire de sa boîte de production Bustop TV avaient été arrêtées et condamnées à une amende pour avoir porté l'uniforme de la police dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux. Les deux comédiennes avaient été averties que leurs sketches devenaient de plus en plus politiques.

Je ne sais pas si cette agression avait pour but de me faire peur mais c'est grâce à la comédie que je peux payer mon loyer et envoyer mon frère à l’école. Je continuerai à faire mon travailGonyeti, comédienne zimbabwéenneDaily News



Cette attaque a suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. A ce jour, aucune personne n’a été arrêtée mais le ministère de l'Information a annoncé dans un tweet qu'une enquête était en cours. Ces deux dernières semaines, plusieurs membres de l'opposition et militants des droits de l'homme ont été enlevés par des assaillants non identifiés en divers endroits du Zimbabwe, selon des organisations de défense des droits de l'Homme.

Beyond human rights violations, violence, inhuman and degrading treatment, this attack on a woman who is using her talent to earn an honest living is barbaric. Attacking arts and creative community icons like Gonyeti is a cruel attack on women, creative industry and media. pic.twitter.com/DiZstEK43g