Vanessa Nakate, la nouvelle voix écolo en Ouganda

Alors que le monde célèbre le 5e anniversaire de l'Accord de Paris, voici l'histoire d'une jeune Ougandaise qui milite pour que l'Afrique ne soit pas la grande oubliée de la question climatique.

Vanessa Nakate est née le 15 novembre 1996, à Kampala, en Ouganda, dans une famille déjà un peu engagée, notamment du côté du père. "Mon père faisait partie du Rotary Club de Bugolobi (un quartier de Kampala). Il participait à des activités comme fournir des équipements sanitaires aux différentes communautés etc. Cela m’a vraiment donné envie de faire, moi aussi, quelque chose pour ma communauté", raconte-t-elle.

Tout est parti d’une discussion avec son oncle, qui lui raconte qu'en 20 ans le climat a beaucoup changé en Ouganda. Vanessa est surprise d’apprendre qu’en quelques années seulement, le mois de janvier est passé d’un mois de pluie à un mois de sécheresse. Étudiante à l’université de Makerere, l’une des plus prestigieuses d’Afrique, Vanessa se met tout de suite en tête qu’il faut faire quelque chose.

Vanessa Nakate débute son engagement par une première action forte : une grève individuelle devant le Parlement. Cela fait deux ans que ça dure. Deux ans qu’elle ne va pas à l’université les vendredis. Ce qu’elle demande, c’est d’agir pour le climat, de créer des lois qui le protègent et des lois qui sanctionnent ceux qui ne le font pas.

Parce que même si l’Afrique ne représente que 4% des émissions de gaz à effet de serre, c’est le continent qui subit le plus durement le changement climatique.

Hi. I am Vanessa Nakate from Uganda. I am a climate and environmental activist.



This was my first Climate Strike in front of the Parliament of Uganda.



