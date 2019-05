Soldats tués : un hommage émouvant aux Invalides

Dans la cour carrée des Invalides (Paris), mardi 14 mai, l'hommage rendu à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello a été solennel et empreint d'émotion en présence d'Emmanuel Macron. "La plus grande émotion, c'est lorsque ces deux cercueils sont entrés dans la cour des Invalides, portés par des hommes en treillis, le visage masqué pour des raisons de sécurité, parce qu'ils font partie de ce commando-Hubert", explique Jeff Wittenberg depuis les Invalides.

Les soldats présents émus

"Émotion très forte aussi à la fin de la cérémonie lorsque les familles se sont étreintes après l'hommage du président de la République", ajoute le journaliste. "J'ai vu aussi de l'émotion sur le visage de ces hommes qui avaient porté les cercueils et qui sont des frères d'armes (...) Les deux ex-otages n'étaient pas présents à cette cérémonie", précise-t-il.

