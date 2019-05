DIRECT. Soldats tués au Burkina Faso : regardez la cérémonie d'hommage aux Invalides

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #HOMMAGE

: Le Bagad de Lann-bihoué, une formation de la Marine, entonne alors "Entre terre et mer", au moment de son entrée dans la cour des Invalides.













: Le convoi transportant les dépouilles de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello passe sous les applaudissements du public sur le pont Alexandre III et se dirige maintenant vers les Invalides. Suivez ici la cérémonie en direct.







: De nombreux militaires se sont déjà massés sur le pont Alexandre III à Paris où les cercueils de Cédric de Pierrepont, 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans, recouverts du drapeau tricolore, vont traverser la Seine pour se rendre aux Invalides.







: Oui @anonyme, vous pourrez suivre en direct la cérémonie sur France 2, mais également sur notre site.

: Merci pour vos précisions sur L'hommage rendu aux militaires. La cérémonie est elle télévisée ?

: Bonjour @anonyme et @anonyme, j'imagine que vous parlez de la cérémonie en hommage aux soldats tués lors de l'opération de libération des otages au Burkina Faso. Comme vous l'explique franceinfo, le public est invité à se rendre sur le Pont Alexandre III dès 10 heures. L'hommage de la nation débutera aux Invalides à 11 heures.

A 10 heures débute aux Invalides la cérémonie en hommage aux soldats tués lors de l'opération de libération des otages au Burkina Faso. Une cérémonie qui sera à suivre en direct sur franceinfo.



• L'association SOS Homophobie a publié aujourd'hui son rapport annuel sur les actes LGBTphobes, construit à partir des témoignages reçus via son site internet. "2018 a été une année noire", constate le président Joël Deumier. Franceinfo vous présente ce qu'il faut retenir de ce rapport.

: Les Toulonnais saluent le courage des deux militaires tués lors de la libération des otages au Burkina Faso. Le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello étaient basés à Saint-Mandrier-sur-Mer, près de Toulon. Les habitants de la ville ont salué le courage de ces "vrais héros", comme le raconte franceinfo.

: La cérémonie en hommage aux soldats des forces spéciales tués au Burkina Faso lors de l'opération de libération des otages français a lieu aujourd'hui aux Invalides. Franceinfo vous explique la manière dont elle va se dérouler : 200 invités pourront entrer aux Invalides mais le public est invité à se rendre sur le Pont Alexandre III dès 10 heures pour saluer le convoi funéraire qui enjambera la Seine.

• A 11 heures aujourd'hui se déroulera la cérémonie en hommage aux deux soldats d'élite, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, morts jeudi 9 mai lors d'une opération de sauvetage des otages au Burkina Faso.



• Blanche Gardin, Benoit Solès, Thomas Ostermeier... Voici le palmarès des Molières 2019, qui ont eu lieu lundi soir aux Folies Bergères.