Soldats tués au Burkina Faso : la nation honore ses héros

C'est lundi 13 mai que débutent les 48 heures d'hommages aux deux soldats français tués jeudi au Burkina Faso afin de libérer des otages. Cédric de Pierrepont (32 ans) et Alain Bertoncello (27 ans) étaient en première ligne et ont perdu la vie. Leurs corps ont été rapatriés dimanche soir dans la discrétion, et ils recevront des hommages aux Invalides dès lundi, en privé, avant l'hommage national.

Hommage national aux Invalides

"C'était quelqu'un de très humble, beaucoup trop modeste. On en savait très peu. C'est en voyant les reportages à la télévision qu'on apprend toutes les décorations qu'il avait eues. On en parlait très peu", raconte la compagne de Cédric de Pierrepont. Mardi, un hommage national sera rendu dans la cour carrée des Invalides, le panthéon des militaires, en présence du chef de l'État Emmanuel Macron.

