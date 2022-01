Nigeria : des groupes armés ont fait plus de 140 morts dans une série d'attaques, selon des habitants

Au moins 140 personnes ont été tuées au cours de plusieurs attaques menées mercredi 5 et jeudi 6 janvier dans le nord-ouest du Nigeria, selon le témoignage d'habitants. Un bilan qui n'a pas été confirmé par les autorités.

Des centaines d'hommes armés ont envahi à moto dix villages des districts d'Anka et de Bukkuyum, tirant sur les habitants, pillant et incendiant des bâtiments, ont indiqué ces sources.

"Nous avons enterré au total 143 personnes tuées par les bandits dans ces attaques", a déclaré à l'AFP Balarabe Alhaji, chef d'un des villages attaqués. Un décompte confirmé par un habitant du village, affirmant par ailleurs que "de nombreuses personnes sont portées disparues".

Deux habitants d'un autre village touché évoquent, eux, le chiffre d'environ "150 personnes tuées par les bandits". Tous expliquent avoir assisté aux funérailles des victimes.

Des groupes criminels récemment désignés comme terroristes

Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont le théâtre depuis plusieurs années des activités de "bandits", qui attaquent, pillent et enlèvent les habitants (notamment des écoliers), dont ils volent le bétail et brûlent les maisons. Mercredi, le gouvernement a officiellement qualifié ces "bandits" de "terroristes", afin de durcir les sanctions à l'encontre des auteurs d'attaques, de leurs informateurs et de leurs partisans.

Selon Kabir Adamu, du cabinet d'analyse en sécurité Beacon Consulting Nigeria, les attaques de cette semaine pourraient être une réponse aux récentes opérations militaires visant à les déloger de leurs fiefs dans l'Etat de Zamfara. Selon certains habitants, les raids pourraient également être des représailles à l'attaque par des milices locales d'auto-défense d'un convoi de bandits qui tentaient de fuir l'armée nigériane.