Nigeria : au moins 59 personnes tuées par l'explosion d'un camion-citerne

Une explosion provoquée par la collision entre un camion-citerne et un camion transportant des passagers et du bétail a fait au moins 59 morts au Nigeria, ont annoncé lundi 9 septembre les autorités. La collision a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, peu après minuit, sur une route de la région d'Agaie, dans l'État du Niger, dans le nord du pays le plus peuplé d'Afrique.

Ibrahim Husseini, porte-parole de l'Agence de gestion des urgences de l'État du Niger (NSEMA), a précisé à l'AFP que "le nombre de morts s'élève à 59" et que "de nouvelles victimes pourraient être découvertes au fur et à mesure de l'évacuation en cours du lieu de l'accident". Les victimes ont été immédiatement enterrées après l'accident dimanche, comme le veut la coutume dans cet État musulman du nord du pays, a-t-il dit.

Le cinquième Etat le plus touché par les accidents de la route

Les accidents sont fréquents sur les routes mal entretenues du Nigeria, en grande partie à cause des excès de vitesse et du non-respect du code de la route. Une grue et une camionnette ont aussi été impliquées dans l'accident et une cinquantaine de vaches ont été brûlées vives. Au troisième trimestre 2023, l'État du Niger figurait en cinquième position des États les plus touchés par des accidents de la route, notamment à cause des excès de vitesse, selon la Commission fédérale de la sécurité routière.