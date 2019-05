Peur sur le Sahel : les jihadistes ont trouvé un nouveau terrain de chasse

Leurs agressions sont de plus en plus nombreuses et violentes. Les mouvements jihadistes s’étendent progressivement sur toute la région sahélienne et visent surtout le Burkina Faso. Le Sahel serait-il en passe de devenir le sanctuaire du terrorisme international ?

La région de Gao, au Mali, survolée par le président Emmanuel Macron à bord d'un hélicoptère de l'armée française le 19 mai 2017. (POOL NEW / X80003)

Martin Mateso Rédaction Afrique France Télévisions