"Nous ne voulons plus voir la France sur le territoire africain" : au Niger et ailleurs, le rôle des influenceurs anti-français

Leurs réseaux sociaux fédèrent des millions d’abonnés à travers toute l’Afrique francophone. Les influenceurs les plus célèbres d’Afrique de l’Ouest sont les porte-parole du rejet anti français.

Ils sont panafricanistes et multiplient les références aux luttes anti-coloniales. Aujourd'hui au Niger comme dans d'autres pays de la région, leur audience est décuplée par leur proximité avec la Russie et leurs liens avec les entreprises de communication proche du Kremlin.

>>> L'article à lire pour comprendre la crise que traverse le Niger

Sur la chaîne YouTube de Nathalie Yamb, par exemple, un slogan : "Un combat pour l’Afrique", et un surnom : "La dame de Sochi". Invitée au sommet Russie-Afrique de Sotchi en 2019, cette Suisso-Camerounaise a lancé sa carrière d'influenceuse. Elle a plus d'un million d'abonnés sur les réseaux sociaux et a été désignée dans un rapport du Département d’État américain comme un des maillons du réseau d’influence africain dirigé par Evgueni Prigojine, le fondateur de Wagner. Le message de Nathalie Yamb, interdite de séjour en France depuis l’an dernier, est clair : "Nous ne voulons plus voir la France et ses institutions sur le territoire africain."

"Les soldats français doivent dégager, le franc CFA doit disparaître, le français comme langue officielle doit être supprimé." Nathalie Yamb sur sa chaîne YouTube

Un discours partagé avec le Franco-Béninois Kemi Seba, véritable star en Afrique francophone. Condamné en France pour incitation à la haine raciale, c'est un des instigateurs de toutes les manifestations anti-françaises en ces dernières années en Afrique. Il était, il y a deux mois, à Moscou. "La Russie est un peuple grand, comme le peuple africain est un peuple grand. Les géants ont tout pour se comprendre. Les autorités russes doivent véritablement parier sur la jeunesse africaine. Nous sommes les leaders d'aujourd'hui, et nous sommes les leaders de demain."

Kemi Seba, qui a déjà rencontré Evgueni Prigojine, est considéré comme le premier promoteur de l'alliance entre la Russie et l Afrique.