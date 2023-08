Direct Coup d'Etat au Niger : l'ambassade de France à Niamey informe ses ressortissants qu'une "opération d'évacuation" est "en cours de préparation"

Les Français du Niger ont été prévenus, mardi 1er août, par un message de l'ambassade de France à Niamey, qu'une "opération d'évacuation par voie aérienne [étai]t en cours de préparation" et "aura[it] lieu très prochainement", ce qu'a confirmé le ministère des Affaires étrangères à Paris. "Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Niger, et profitant du calme relatif à Niamey, une opération d'évacuation par voie aérienne est en cours de préparation depuis Niamey", selon le message, qui précise qu'elle aura lieu "sur un laps de temps très court". Suivez notre direct.

Le Burkina et le Mali solidaires du Niger face à la menace d'intervention militaire. Une intervention militaire au Niger pour rétablir le président élu Mohamed Bazoum, renversé par un putsch, serait considérée comme "une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali", selon un communiqué des deux gouvernements lundi. Ils se sont exprimés au lendemain d'une menace d'usage de "la force" par les dirigeants ouest-africains réunis à Abuja, la capitale du Nigeria. En cas d'intervention militaire au Niger, Bamako et Ouagadougou menacent de se retirer de la Cédéao (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest) et d'"adopter des mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger".

Paris dément toute volonté d'intervenir sur le sol nigérien. La cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, a réagi aux accusations formulées lundi par la junte militaire qui a pris le pouvoir au Niger. Les putschistes ont affirmé que Paris voudrait "intervenir militairement" dans le pays. Interrogée sur BFMTV, la ministre des Affaires étrangères a assuré que c'était "faux" et que "la seule priorité de la France est la sécurité de ses ressortissants". Selon elle, il est "possible" et "nécessaire" de rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum.

L'UE condamne l'arrestation de plusieurs ministres par les putschistes. L'Union européenne a condamné lundi l'arrestation par la nouvelle junte nigérienne de ministres du gouvernement déchu et a exigé leur libération immédiate. "Nous appelons à leur libération immédiate", a écrit sur Twitter Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'UE.