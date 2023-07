Coup d'Etat au Niger : la France répliquera "de manière immédiate et intraitable" en cas d'attaque contre ses ressortissants, prévient l'Elysée

Des milliers de personnes ont manifesté dimanche devant l'ambassade française à Niamey, lors d'un rassemblement en soutien aux militaires putschistes.

La France répliquera "de manière immédiate et intraitable" en cas d'attaque contre ses ressortissants, a réagi l'Elysée dimanche 30 juillet. Des milliers de personnes ont manifesté plus tôt dans la journée devant l'ambassade française à Niamey lors d'un rassemblement de soutien aux militaires putschistes ayant renversé le président Mohamed Bazoum. Le président de la République "ne tolèrera aucune attaque contre la France et ses intérêts", a poursuivi l'Elysée. "Les forces nigériennes ont l'obligation d'assurer la sécurité de nos emprises diplomatiques", a de son côté souligné le Quai d'Orsay. Selon ce dernier, 500 à 600 ressortissants français se trouvent actuellement au Niger.

La manifestation de dimanche avait débuté par une marche en direction de l'Assemblée nationale, la foule brandissant des drapeaux russes et nigériens. Le mouvement civil M62, qui avait déjà protesté contre l'opération Barkhane de l'armée française au Sahel et au Sahara, avait lancé l'appel à manifester. Les participants sont ensuite allés devant l'ambassade de France à Niamey. Certains ont voulu entrer dans le bâtiment, d'autres ont arraché la plaque affichant "Ambassade de France au Niger", avant de la piétiner et de la remplacer par des drapeaux russes et nigérien. Ils ont finalement été dispersées par des grenades lacrymogènes.