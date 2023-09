Au Sahel, des centaines d'étudiants qui devaient travailler en France sont bloqués, faute de visas

La crise diplomatique entre la France et les pays du Sahel a des conséquences pour les étudiants et chercheurs qui devaient travailler dans les universités françaises. Les attributions de visas et les aides financières sont suspendues.

Au Niger, depuis le putsch de l’armée et les violences contre l’ambassade de France, près de 450 étudiants admis dans des universités françaises se retrouvent bloqués. Les services consulaires français étant désormais fermés à Niamey, la capitale nigérienne, la délivrance de visas est suspendue.

"Tout a été arrêté. Il n'y a aucune communication. On a reçu aucun message." une doctorante nigérienne de 25 ans à franceinfo

A 25 ans, une doctorante nigérienne s'impatiente. Elle a obtenu une bourse pour travailler à l'université Jean-Jaurès à Toulouse et aurait dû partir le 1er septembre, pour six mois. Sans nouvelles des autorités françaises, elle ne sait pas si la précédure concernant son visa pourra reprendre ou non.

Cette situation n'est pas isolée et suscite incompréhension et colère. Ils sont plusieurs centaines d'étudiants bloqués dans l'attente de réponses. Au département de géographie, une autre chercheuse, devait se former et écrire un article scientifique à l'université de Bordeaux. "La coopération scientifique est très importante, surtout pour les étudiants, qui sont en majorité pauvres et qui veulent bénéficier d'une bourse pour pouvoir avancer dans leurs recherches et pour pouvoir rédiger leur thèse", explique-t-elle. Comme beaucoup à l'université, elle s'inquiète pour l'avenir de la recherche dans la région.