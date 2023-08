Coup d’Etat au Niger : vers une évacuation des ressortissants français

Sept jours après le coup d’Etat au Niger, le sentiment anti-français est grandissant. En conséquence, le Quai d’Orsay a décidé d’organiser l’évacuation de ses ressortissants. Le point sur la situation avec la correspondante Anne-Fleur Lespiaut.

Après le coup d’Etat au Niger, la situation est compliquée pour les ressortissants français. En direct de Niamey, mardi 1er août, la correspondante Anne-Fleur Lespiaut indique : "Le sentiment anti-français […] ne se dirige pas contre les expatriés, mais bien contre la politique étrangère qui est menée par la France au Niger." La journaliste précise qu’il n’y a pas "de violences" ou "d’hostilité particulière contre les Français". Sur place, les putschistes demandent le départ de la France du Niger et appellent la Russie à l’aide.



Un bras de fer qui continue

"On entre dans le septième jour de cette tentative de coup d’Etat et le bras de fer entre les putschistes et le président Mohamed Bazoum […] continue", explique la journaliste. Depuis deux jours, l’ambassade recense les Français présents à Niamey. Anne-Fleur Lespiaut fait savoir que le "Quai d’Orsay a décidé cette nuit d’organiser l’évacuation des ressortissants français dans les plus courts délais".