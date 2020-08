Français tués au Niger : des humanitaires expérimentés

C. Weill-Raynal, H. Puffeney, E. Pelletier, C. Martin, M. Dana, D. Sébastien, F.Bohn, B. Vignais, E. Laperdrix, B. Belarmi

C. Weill-Raynal, H. Puffeney, E. Pelletier, C. Martin, M. Dana, D. Sébastien, F.Bohn, B. Vignais, E. Laperdrix, B. Belarmi franceinfo France Télévisions

Elle avait 30 ans et une vocation : aider les plus défavorisés. Charline est une des jeunes humanitaires d’ACTED tués dimanche 8 août au Niger, près du village de Kouré, par des hommes à moto. Originaire de Seine-Maritime, passée par l’université du Havre, elle avait commencé sa mission au Niger il y a une semaine. Sarah, sa petite sœur, témoigne : "Elle avait hâte de partir et de pouvoir commencer à faire son vrai travail là-bas."

De jeunes passionnés

S’ajoutent à cette macabre liste les noms de Nafida, qui avait travaillé au ministère des Armée et de Stella. Myriam, originaire de Toulouse (Haute-Garonne), et Antonin, diplômé de l’ENS Paris-Saclay, font aussi partie des disparus. Léo, 25 ans, était chargé de logistique. La dernière victime n’est autre que le chauffeur : Boubacar. Il était père de cinq enfants. Tous étaient accompagnés de Khadri, leur guide.

Le JT

Les autres sujets du JT