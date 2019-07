Le désert de Namibie, une perle vieille de 55 millions d'années

Des paysages façonnés par les siècles et par un climat aride, le désert du Nabib (Namibie) peut se découvrir en montgolfière. Le père de Denis Hesemans, un Belge qui a grandi dans le pays, a commencé à y faire voler ses ballons il y a plus de trente ans. "Il n'y a pas de ligne à haute tension, il n'y a pas de clôture, ce sont vraiment de grands espaces. Il n'y a aucun danger pour faire du ballon ici", souligne le guide.

Big Daddy, la dune la plus haute du monde

Le contraste entre les dunes et les plaines est saisissant. Il y a aussi la couleur rougeâtre su sol, propre à la Namibie. "Les dunes rouges là, elles vont jusqu'à l'océan Atlantique", précise le Belge. Le vent fort de l'est a amené le sable depuis des millions d'années. Il a ensuite été recouvert d'oxyde de fer, d'où cette couleur inimitable. Le désert se distingue aussi par la présence de Big Daddy, la dune la plus haute du monde.

