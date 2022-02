Le Mozambique veut reboiser ses mangroves pour protéger ses côtes

Le Mozambique a annoncé le 8 février 2022 vouloir lancer un important projet de reboisement des mangroves qui longent le littoral. La montée de l'eau, les tempêtes tropicales et le déboisement pour la cuisson au charbon de bois, notamment, ont ravagé ses côtes.

Jusqu'à 100 millions d'arbres en 30 ans

Le Mozambique, dont les côtes sont rongées par les assauts de l'océan, les tempêtes tropicales, la cuisson au charbon de bois ou les cultures sur brûlis, a annoncé mardi 8 février son intention de lancer le plus important projet de reboisement de mangroves d'Afrique. Le ministère mozambicain de la Mer et des Eaux intérieures veut ainsi replanter jusqu'à 100 millions d'arbres au cours des trois prochaines décennies dans les provinces centrales de Sofala et de Zambezia.

Cela concerne 185 000 hectares de forêts de mangroves sur le littoral du Mozambique, qui s'étend sur 2 500 kilomètres.

Meanwhile in Mozambique: Satellite image shows rampant #deforestation from 2000 to 2012 and projections to 2019 (right)



The forest cover loss was 30,000 km2 between 2001 and 2017, about the size of Belgium



There are 23,489 active fires detected there in the last 7 days pic.twitter.com/zHbvVjwPH2 — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) August 4, 2018

("Pendant ce temps au Mozambique : une image satellite montre une déforestation endémique de 2000 à 2012 et des projections jusqu'en 2019 (à droite). La perte du couvert forestier a été de 30 000 km² entre 2001 et 2017, soit environ la taille de la Belgique. 23 489 incendies actifs y ont été détectés au cours des 7 derniers jours." Tweet posté le 4 août 2018)

La technologie au service du projet

Ce projet est soutenu par Blue Forest, émanation d'Impact Adventures, une entreprise qui réalise de projets communautaires durables en Afrique. Il s'appuiera notamment sur l'imagerie satellitaire pour repérer les zones très déboisées. "Nous commençons par utiliser l'imagerie satellite haute résolution, la technologie LiDAR et les données de télédétection pour identifier les principaux 'points chauds' où le besoin de restauration est le plus élevé. Ensuite, nous appliquons nos algorithmes d'Intelligence artificielle pour déchiffrer les données satellites collectées et les mesures sur le terrain afin de concevoir nos activités de reboisement de manière précise, efficace et transparente", précise Blue Forest sur son site.

"Ces 185 000 (hectares) représentent effectivement la taille de Paris, Manhattan et Londres réunis. Cela n'a jamais été fait à cette échelle." Vahid Fotuhi, fondateur et Pdg de la société Blue Forest à l'AFP

Le programme vise à compenser quelque 200 000 tonnes d'émissions de CO2 chaque année, ce qui équivaudrait à retirer de la circulation 50 000 voitures à carburant fossile, précise l'AFP. Ce projet sera financé par un mécanisme de crédits carbone générés par les activités de reboisement et de conservation au cours des trente ans de ce partenariat.

Blue Forest développe actuellement des projets de réhabilitation des mangroves dans sept pays d'Afrique, du Moyen Orient et d'Asie.

"Le Mozambique est un pays extrêmement stratégique en ce qui concerne les forêts de mangrove. Nous sommes ravis de nous associer avec le ministère de la Mer, des Eaux intérieures et de la Pêche et de travailler en coordination avec toutes les institutions nationales et provinciales, ainsi qu'avec les communautés locales de Sofala et de Zambezia sur ce projet phare, a déclaré le Pdg de Blue Forest Vahid Fotuhi. Des dizaines de milliers de personnes et une vie marine infinie en bénéficieront."