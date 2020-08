Ile Maurice : le capitaine du bateau à l'origine de la marée noire a été arrêté

Le capitaine et son adjoint ont été inculpés pour atteinte à la sécurité de la navigation et comparaîtront à nouveau au tribunal le 25 août.

Le capitaine du bateau japonais qui a provoqué une marée noire à l'île Maurice après s'être échoué fin juillet sur un récif a été arrêté mardi 18 août, a indiqué la police mauricienne. "On a arrêté le capitaine et son adjoint aujourd'hui. Ils ont été traduits en justice sous un chef d'accusation provisoire. L'enquête se poursuit (...) avec l'interrogatoire d'autres membres de l'équipage", selon un porte-parole de la police, Shiva Coothen.

Le capitaine indien, qui a plusieurs fois été questionné par la police, et son adjoint de nationalité sri-lankaise, ont été inculpés pour atteinte à la sécurité de la navigation et comparaîtront à nouveau au tribunal le 25 août.

Le vraquier japonais MV Wakashio s'est échoué le 25 juillet sur un récif à la Pointe d'Esny, au sud-est de l'île Maurice, avec 3 800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel à bord. Entre 800 et 1 000 tonnes de fioul se sont échappées de ses flans éventrés et ont souillé les côtes, notamment des espaces protégés abritant des forêts de mangrove et des espèces menacées.