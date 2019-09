Violences faites aux femmes : une émission de télévision suspendue trois semaines au Maroc

Tout se passe au Maroc, le 3 juillet, sur le plateau de l'émission de télévision Kotbi Tonight diffusée sur Chada TV. Adil Miloudi, chanteur populaire, y déclare entre autres que "pour être un homme il faut frapper sa femme". L'émission a été suspendue mardi 17 septembre pendant trois semaines. Ces propos avaient suscité un tollé sur les réseaux sociaux. "Miloudi doit être interdit de télé, radio, réseaux sociaux, spectacles, concerts... Un vrai danger publique. Bougez-vous les associations", a écrit un internaute sur Twitter. Un directeur d'ONG lui a répondu : "Je suis scandalisé par ces propos malsains. Maintenant je pense que nous devons nous mobiliser pour que toutes les radios, les télés et les mariages marocains déprogramment Miloudi".

"On lui pardonne"

"Heureusement que l'on comprend rapidement que cet abruti n'a pas de cerveau donc pas de réflexion, du haut de notre intelligence, nous les femmes, on lui pardonne", a tweeté une femme. La loi au Maroc adoptée en septembre 2018 impose des sanctions aux harceleurs : jusqu'à six mois de prison et près de 2 000 euros d'amende. Pour les associations, c'est insuffisant. 54,4% des Marocaines ont subi récemment des violences, selon un sondage réalisé après le vote de la loi.

Le JT

Les autres sujets du JT