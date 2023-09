VRAI OU FAUX. Les lumières dans le ciel marocain prouvent-elles que le séisme a été provoqué ?

Durée de la vidéo : 1 min

Plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux après la catastrophe au Maroc dans lesquelles on y voit des lumières dans le ciel. Selon certains internautes, cela prouve que le séisme a été provoqué.

Sur des vidéos, on y voit des points lumineux dans le ciel au Maroc. Pour des internautes, ces lumières sont louches et liées au séisme. "Pour tous ceux qui se demandent, oui on peut créer des séismes", affirme un internaute. Quelqu’un aurait donc provoqué le séisme grâce à un système nommé HAARP ? Le projet HAARP existe bien mais ce n’est pas une arme. Il s’agit d’un observatoire météorologique américain basé en Alaska. Son but est d’étudier la haute atmosphère. Mais l’observatoire HAARP est l’objet de fantasme depuis plusieurs années.



Géologues et sismologues débattent de l’origine exacte

Ces lumières sont-elles tout de même liées au séisme ? Les images sont difficiles à authentifier et le sujet fait débat parmi les spécialistes. Certains scientifiques affirment qu’il s’agit de lumière sismique, par exemple des charges d’ions dans l’atmosphère qui serait provoqué par le mouvement de la roche. D’autres estiment qu’il s’agit d’une simple décharge électrique provoquée par la rupture des câbles enfouis dans le sol. Les géologues et sismologues débattent toujours de l’origine exacte mais elles ne sont en rien une preuve de l’existence d’une arme géologique.

