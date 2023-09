Séisme au Maroc : les habitants à la recherche de survivants

Le bilan s’alourdit d’heure en heure au Maroc, 48 heures après le séisme. Au total, ce sont plus de 2 200 morts, dont quatre Français.

Les secouristes extraient un corps des décombres sans vie. Amizmiz, petite ville proche de l’épicentre, a été durement touchée. La moitié des habitants sont décédés, et aucune des maisons n’a survécu au tremblement de terre. Les images de rescapés sont de plus en plus rares et ont laissé place à des scènes d’enterrement. “Nous vivons une crise. Nous demandons que le roi Mohamed VI intervienne (…) nous vivons une situation traumatisante”, déclare un riverain.

Des réfugiés dans les camps

Dans les villages, les habitants cherchent eux-mêmes leurs voisins, avec des engins de chantier. Des corps se trouvent sous les décombres. Les dégâts sont importants, et les rescapés ont tout perdu. “Je ne pouvais pas m’échapper, car le toit m’est tombé dessus”, avance une rescapée. L'aide sur place s’organise à Asni, où les survivants sont logés. Les secours sont, eux, arrivés avec des vivres. Pas assez pour tout le monde.