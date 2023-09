Séisme au Maroc : le sauvetage des survivants sous les décombres, une opération d'urgence

Les secours s’activent au Maroc pour tenter de sauver les personnes prises sous les décombres.

48 heures après le séisme qui a touché le Maroc, vendredi 8 septembre au soir, y a-t-il encore un espoir de sortir des survivants des décombres ? Oui, bien sûr, il y a un espoir, mais il y a plusieurs difficultés. C’est une course contre la montre qui s’est engagée. Les types de blessure nécessitent de rapidement dégager les victimes, ce sont des patients qui sont polytraumatisés avec des risques hémorragiques, avec des risques respiratoires.

Les infrastructures de santé détruites

Plus vite on les dégage, plus vite ils vont pouvoir bénéficier de soins. Ce qui va poser problème aussi c’est le manque d’oxygène et d’eau. On ne peut pas survivre au-delà de trois jours sans hydratation. Le troisième problème ce sont tous les malades chroniques, comme les diabétiques, ou qui seraient insuffisants rénaux, qui ont besoin de soins et qui ne peuvent pas en bénéficier. La difficulté également, ce sont les infrastructures de santé qui sont détruites. Il existe aussi des risques d’épidémie dans un deuxième temps, précise le docteur Gérald Kierzec.