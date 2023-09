Séisme au Maroc : au cœur de Marrakech meurtri

La vieille ville de Marrakech a été durement touchée par le tremblement de terre dans la nuit de vendredi à samedi. De nombreux bâtiments se sont effondrés, obligeant de nombreuses familles à dormir dans la rue.

Le long de la route qui mène de l’aéroport à Marrakech, les bâtiments sont fissurés, certains défigurés. Un restaurant historique de la médina s’est complètement effondré. Sur les terrasses, un semblant de vie normale à l’heure du thé pour ce vieil homme, mais il n’a pas réussi à trouver le sommeil depuis le tremblement de terre. "J’ai vu trois personnes mourir devant moi, ça fait mal", raconte-t-il. Dans le cœur historique de la ville, les gens dorment à même le sol au pied des immeubles effondrés.

L’aide tarde à arriver

Certains ont tout perdu et l’aide peine à arriver. L’eau est rationnée. Les rares distributions de ressources alimentaires sont source de dispute et de colère. "Il n’y a pas d’aide et nous n’avons rien à manger depuis hier et on doit dormir dans la rue", s’agace une femme. De plus en plus de familles s’installent sur cette place de la médina de Marrakech faute de mieux.