Plus de 200 migrants venus d'Afrique subsaharienne franchissent la frontière espagnole à Melilla

Ils tentent de rejoindre l'Europe via ce territoire espagnol situé au Maroc.

L'Europe à tout prix. Quelque deux mois après une vague migratoire de 10 000 personnes à Ceuta, enclave espagnole située dans le nord du Maroc, plus de 200 migrants provenant d'Afrique subsaharienne sont entrés à Melilla, l'autre territoire espagnol sur le sol marocain.

Plus de 200 migrants provenant d'Afrique subsaharienne ont réussi jeudi matin à franchir la haute clôture marquant la frontière entre Melilla et le Maroc et à pénétrer dans l'enclave espagnole, ont indiqué les autorités espagnoles #AFP #AFPGraphics pic.twitter.com/qnpqVyIryt — Agence France-Presse (@afpfr) July 22, 2021

Frontières terrestres de l'UE avec l'Afrique

Plus de 300 personnes ont tenté d'escalader la triple clôture métallique qui sépare le Maroc de Melilla peu avant 7h ce 22 juillet et 238 hommes, originaires d'Afrique subsaharienne, sont parvenus à entrer dans l'enclave espagnole. Ces migrants ont été transférés dans un centre de séjour où ils ont été mis en quarantaine en raison de la situation sanitaire, précise un communiqué de la préfecture de Melilla.

Melilla et Ceuta, deux territoires espagnols situés au nord du Maroc, sont soumis depuis des années à une forte pression migratoire, étant les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Union européenne. Cette nouvelle arrivée massive de migrants se produit deux mois après une vague migratoire dans l'autre enclave espagnole située dans le nord du Maroc, Ceuta.

Mi-mai, plus de 10 000 migrants, en grande majorité des jeunes et des adolescents marocains, avaient pris d'assaut la frontière. Cette vague migratoire exceptionnelle avait eu lieu dans un contexte de crise entre Madrid et Rabat, provoquée par l'accueil en Espagne, pour y être soigné, du chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, Brahim Ghali, ennemi juré de Rabat.

Traversées massives vers l'Espagne par la mer

Entre le 1er et le 14 juillet 2021, la Marine royale marocaine avait secouru 588 migrants, dont des femmes et des enfants, en Méditerranée et dans l'Atlantique, d'après l'agence de presse marocaine MAP. Ces migrants étaient également originaires d'Afrique subsaharienne pour la plupart.

Malgré le renforcement des contrôles et les restrictions de circulation liées à la pandémie de Covid-19, les flux migratoires vers l'Europe, essentiellement formés par des migrants originaires d'Afrique subsaharienne et du Maroc, n'ont pas cessé en Méditerranée ou dans l'Atlantique, pour tenter de rejoindre notamment l'archipel espagnol des îles Canaries.

Le nombre d'arrivées de migrants aux Canaries durant les six premiers mois de l'année a connu une hausse de 156 % par rapport à la même période l'an dernier. Près de 7 000 personnes ont débarqué dans l'archipel espagnol entre janvier et juillet 2021.https://t.co/u2123kyicq — InfoMigrants Français (@InfoMigrants_fr) July 20, 2021

Quelque 12 622 migrants sont arrivés en Espagne par voie maritime au premier semestre 2021, soit près du double du nombre d'arrivées à la même période l'an dernier (7 256), d'après le ministère espagnol de l'Intérieur. Au total, 2 087 migrants ont péri en tentant de se rendre en Espagne entre janvier et juin 2021, selon une récente étude de l'ONG Caminando Fronteras.