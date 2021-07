Météo : températures hors normes en Espagne et au Maroc

"À 20 heures, il faisait encore 40°C", explique la journaliste Elise Gazengel, en direct de Séville (Espagne), dans le 20 Heures du samedi 10 juillet. Dimanche, des records de température sont attendus, avec 45°C dans 21 départements espagnols. Une vague qui vient du Maroc et du Sahara. "Ça rend un peu fou", confesse un vendeur. À Séville, le record de chaleur de 2017, à plus de 47°C, pourrait être battu.

Plus de 50 degrés au Maroc ?

"C'est une zone où la chaleur va pouvoir s'accumuler, parce qu'il n'y a pas de vent qui puisse la chasser. Elle s'amplifie et en plus, elle est entraînée par le soleil au fur et à mesure des jours durant l'été", explique Pierre Huat, météorologue. Au Maroc, la barre des 50°C pourrait être franchie. Ce serait une première. À Tinghir, dans le centre du pays, les habitants cherchent l'ombre et le moindre point d'eau. "On souffre vraiment beaucoup de la chaleur depuis ce matin", confesse un passant. Mais les températures les plus hautes sont attendues pour lundi 12 juillet.