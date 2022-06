Maroc : plusieurs dizaines de migrants meurent en tentant de rejoindre l'Europe par l'Espagne

Des dizaines de corps enchevêtrés, des morts et des blessés. Que s'est-il passé, dans la matinée du vendredi 24 juin, à la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla ? Selon les témoins, près de 2 000 hommes, originaires d'Afrique subsaharienne, auraient quitté leur campement au Maroc pour se diriger, armés de pierres et de bâtons, vers la clôture grillagée séparant Maroc et Espagne. Le poste frontière de Barrio Chino (Espagne) est connu pour être le plus facile à franchir.

Au moins 37 morts selon les associations

Les hommes auraient tenté d'escalader le grillage, et de le sectionner. La police espagnole a réagi à coup de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Côté marocain, des images filmées par des ONG montrent des militaires frappant au sol des hommes inconscients. Certains sont blessés dans leur chute, ou asphyxiés dans la bousculade. Aucun secours n'est intervenu pour tenter de les sauver. Le bilan est d'au moins 37 morts selon certaines associations, qui réclament une enquête. Des dizaines de policiers marocains ont également été blessés.