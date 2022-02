Maroc : le pays endeuillé après la mort de Rayan, coincé dans un puits pendant cinq jours

Après cinq jours d’une incroyable opération de sauvetage, le corps sans vie de Rayan a été emmené en ambulance, dans la soirée du 5 février. Quelques minutes plus tôt, ses parents, défaits, ont été informés qu’il n’y avait plus d’espoir. Le roi du Maroc Mohammed VI en personne a appelé le couple endeuillé pour présenter les condoléances du royaume. Jusqu’au bout, la foule massée autour de l’ambulance a prié. Ils étaient des milliers à encourager les secouristes jour et nuit.





Des hommages à travers le monde



Rayan, 5 ans, est devenu en quelques jours le visage du Maroc. La mort du garçon a suscité une immense vague de sympathie à travers le monde. Sur les réseaux, de nombreux hommages au garçon ont été rendus ainsi qu’aux sauveteurs, qui ont tout tenté pour secourir l'enfant. De nombreuses personnalités comme Jamel Debbouze et Gad Elmaleh ont fait part de leur émotion sur leur compte Instagram. Le visage et les dessins du petit Rayan sont partout sur la Toile. Les parents de Rayan n’ont pas encore annoncé la date des funérailles, mais, selon la tradition musulmane, elles devraient se dérouler rapidement.