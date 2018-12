Deux touristes scandinaves tuées dans le sud du Maroc

Les corps de deux femmes, l'une danoise, l'autre norvégienne, ont été retrouvés dans une zone montagneuse du sud du Maroc. Ils portaient des "signes de violence à l'arme blanche" sur leur cou.

Deux touristes scandinaves ont été retrouvées mortes dans le sud du Maroc avec des "traces de violence à l'arme blanche" sur le cou, ont annoncé lundi 17 décembre les autorités marocaines. Les corps de deux femmes, une Danoise et une Norvégienne, ont été retrouvés lundi matin dans une "région montagneuse isolée" à 10 km d'Imlil, un petit village du Haut-Atlas, selon le ministère de l'Intérieur marocain.

Une enquête a été ouverte pour "élucider les circonstances de cet acte criminel", a ajoute la même source, sans donner plus de détails. La presse locale évoque un "crime crapuleux". Un important dispositif de sécurité a été déployé sur place et les randonnées ont été suspendues, rapportent les médias marocains. Aucune information supplémentaire n'a pu être obtenue auprès des autorités.

Le massif du Haut-Atlas est réputé pour ses chemins de randonnée et accueille chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. La commune rurale d'Imlil est considérée comme le point de départ pour l'ascension du plus haut sommet d'Afrique du Nord, le mont Toubkal (4 167 m). Le tourisme est un secteur clé de l'économie marocaine : il représente 10% de la richesse du pays et constitue son deuxième employeur après l'agriculture. Après plusieurs années de quasi-stagnation, le Maroc a connu un nombre record de touristes en 2017 avec 11,35 millions de visiteurs, dépassant pour la première fois la barre des 11 millions.