Des artistes africains exposent au Maroc pour une énergie propre

Après Paris, Londres, Abidjan, Addis Abeba, Le Cap et Washington, Rabat accueille jusqu'au 15 août 2019 au musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain l'exposition itinérante Lumières d’Afriques.

Cette manifestation est née en 2015 pendant la COP 21 à l'initiative d'African Artists for Development (AAD), une ONG à caractère philanthropique qui soutient des projets de développement durable associés à des créations d’artistes contemporains.

54 d'entre eux venant chacun d'un pays du continent ont planché sur le thème de la lumière, de l'énergie et de son développement. Un enjeu considérable car sans réseau électrique, croissance et progrès restent impossibles. 600 millions d'Africains sont privés d'électricité à ce jour.

"L’objectif de cette exposition est clair : sensibiliser par un geste artistique exceptionnel à l’enjeu essentiel que constitue la couverture complète de l’Afrique en électricité, avec des réseaux efficaces s’appuyant sur des technologies durables. (…) Le but ultime est que cette exposition devienne un jour le symbole de cette prise de conscience et d’un engagement continental pour une nouvelle croissance respectueuse de l’individu de la planète et du climat", précise Gervanne Leridon, co-présidente de AAD.