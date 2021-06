Covid-19 : le Maroc rouvre plages, salles de cinéma et théâtres

"Au regard des résultats positifs enregistrés dans la courbe des infections au nouveau coronavirus et des avancées réalisées dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre cette pandémie", le gouvernement marocain allège les restrictions sanitaires à partir ce mardi 1er juin. Les rassemblements et les activités dans les espaces fermés pour moins de 50 personnes sont désormais autorisés. Idem pour les rassemblements dans les espaces ouverts pour moins de 100 personnes, avec obligation d’une autorisation en cas de dépassement de ce nombre. Les transports publics pourront augmenter leur charge jusqu’à 75% de leur capacité, au lieu de 50% actuellement. Les salles de cinéma, théâtres, musées, monuments historiques et piscines publiques peuvent aussi rouvrir, à hauteur de 50% de la capacité d’accueil. Les plages sont également accessibles à tous, tout en respectant la distanciation physique.

"Certificat numérique"

Plus de huit millions de Marocains ont reçu une première dose de vaccin et plus de cinq millions une seconde. Le pays enregistre plus de 9 000 décès dus au Covid-19. Le gouvernement marocain exhorte ses citoyens à continuer de respecter les mesures préventives annoncées, notamment la distanciation physique, les règles d'hygiène et le port des masques de protection. "Les autorités marocaines mènent une course contre la montre pour un retour à la vie normale, à la lumière de l'évolution de la pandémie du nouveau coronavirus. Ainsi, elles comptent adopter un certificat numérique de circulation afin de permettre les déplacements aux personnes disposant d’une attestation de vaccination ou d’un test PCR négatif", observe Yabiladi.

"Sauver la saison estivale"

Le "certificat numérique" pourrait concerner aussi les Marocains résidant à l'étranger. Ils étaient trois millions à rentrer au pays lors de l'été 2019, la plupart ne sont pas revenus depuis, et tous attendent de savoir ce qu'il va se passer cet été. Aucune information, cependant, n'a filtré sur l'ouverture des frontières aériennes, ni sur la reprise des vols spéciaux suspendus jusqu'au 10 juin vers 54 pays. En 2020, le royaume n'a reçu que quelque 2,2 millions de touristes, soit une baisse de 78% par rapport à 2019, selon les chiffres officiels. Piliers de l'économie marocaine, le tourisme et les recettes du secteur, avoisinant les 80 milliards de dirhams en 2019 (environ 7,5 milliards d'euros), ont chuté de 65% jusqu'à début 2021, selon le ministère marocain des Finances.