Coupe du monde : à Paris, Strasbourg, Tours, Dijon ou encore Nice, les supporters marocains célèbrent la qualification en quarts de finale

En France, les supporters marocains ont célébré mardi soir la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football de leur équipe tombeuse de l'Espagne. A Paris, Avignon, Tours, Nice ou encore Dijon, l'exploit a été célébré dans les rues, parfois avec des débordements.

A Paris, c'est sur les Champs Elysées que les supporters marocains sont venus célébrer la qualification historique des Lions de l'Atlas. Selon une journaliste de franceinfo sur place, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées sur l'avenue parisienne. "Ça permet de réunir tout le monde, les Marocains, les Français, tout le monde. On est tous ensemble. Ça nous rend fier", témoigne un supporter à franceinfo. Un autre exprime sa "joie". "On est Français, on est des enfants d'immigrés, mais on est Marocains aussi." Les supporters "rêvent" d'une demi-finale France-Maroc. "Peu importe qui gagne, ce serait un rêve", pour les supporters.

A Tours (Indre-et-Loire), 400 personnes se sont réunies en liesse pour fêter la qualification historique, selon la police, qui a bloqué la circulation afin d'éviter tout incident, rapporte France Bleu Touraine. Le trafic du tramway a été quelque peu perturbé. L'ambiance a été festive. A 20h30, la police n'avait recensé aucun fait de violence.

A Dijon (Côte-d'Or), plusieurs centaines de supporters du Maroc se sont réunis en début de soirée, place de la République, selon France Bleu Bourgogne. Concert de klaxons, drapeaux et feux d'artifice ont salué la victoire sur l'Espagne, sous l'œil de dizaines de CRS.

A Nice (Alpes-Maritimes), c'est sur la Promenade des Anglais que les supporters marocains ont laissé éclater leur joie après la qualification des Lions de l'Atlas, rapporte France Bleu Azur. La mairie déplore des débordements. Le centre-ville de Nice a été complètement bouclé par les forces de l'ordre. Le premier adjoint, Anthony Borré, dénonce "des débordements inacceptables dans le quartier des Moulins place des Amaryllis". Le tramway a également été caillassé.

Je dénonce des débordements inacceptables en ville et sur la place des amaryllis aux moulins où la @PoliceNat06 est prise à partie par des supporters marocains. Il faudra la fermeté totale pour ceux qui sont des ennemis de la République #Nice06 — Anthony Borré (@anthony_borre) December 6, 2022

A Avignon (Vaucluse), les supporters ont fêté cet exploit sur le boulevard Saint-Michel. Les forces de l'ordre avaient bouclé l'accès à l'intramuros. Les scènes de joie ont laissé place au fur et à mesure à des moments de tensions avec les policiers. Au moins deux personnes ont été interpellées au cours de la soirée pour des jets de projectiles. Un magasin a été saccagé et plusieurs poubelles incendiées. Les forces de l'ordre ont reçu des bouteilles de verre et ont riposté avec du gaz lacrymogène, a constaté France Bleu Vaucluse.

A Lille (Nord), des centaines de Lillois sont descendus dans la rue pour célébrer cette qualification en quart de finale, selon France Bleu Nord. Des enfants enveloppés dans des drapeaux marocains, des feux d'artifice et des klaxons ont salué l'exploit des Marocains. Un important dispositif de sécurité a été déployé dans certaines rues de Lille, notamment sur le boulevard de Metz. Plus d'une centaine de policiers, tous casqués, se sont déployés ainsi qu'une cinquantaine de camions de CRS. Les célébrations de la victoire ont créé d'importants embouteillages en plein centre et sur les boulevards périphériques de Lille.

Une ambiance bonne enfant à Strasbourg ou encore à Perpignan

En Alsace, des centaines de supporters marocains se sont retrouvés à Strasbourg (Bas-Rhin) pour faire la fête devant le centre commercial des Halles, rapporte France Bleu Alsace. Ils étaient nombreux avec des drapeaux marocains et le maillot de la sélection nationale. Beaucoup de familles étaient présentes en début de soirée. Des feux d'artifice ont été tirés. A Mulhouse (Haut-Rhin), ils étaient un millier place du marché, dans une ambiance bonne enfant selon la police.

A Perpignan (Pyrénées-Orientales), environ 500 personnes se sont retrouvées place de la Résistance à Perpignan pour célébrer la victoire du Maroc en quarts de finale, avec feux d’artifices et fumigènes dans une ambiance bon enfant, selon France Bleu Roussillon.

A La Rochelle (Charente-Maritime), sur le Vieux Port, ou encore à Grenoble (Isère), cours Jean Jaurès, les supporters marocains ont salué la victoire de leur équipe, selon France Bleu La Rochelle et France Bleu Isère.