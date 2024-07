Au Maroc, une nouvelle vague de chaleur tue 21 personnes en 24 heures

Une chaleur mortelle. Vingt et une personnes sont mortes en 24 heures dans l'agglomération de Beni Mellal, dans le centre du Maroc, à cause d'une nouvelle vague de chaleur ayant frappé le pays, en proie à sa sixième année consécutive de sécheresse, a annoncé jeudi 25 juillet le ministère de la Santé. La Direction générale de la météorologie avait alerté d'une forte vague de chaleur de lundi à mercredi dans plusieurs localités, avec des températures pouvant atteindre 48°C, notamment à Beni Mellal.

"La majorité des décès concerne des personnes souffrant de maladies chroniques et des personnes âgées, les températures élevées ayant contribué à la détérioration de leur état de santé et conduit à leur décès", a précisé la direction régionale de la santé. Le ministère n'était pas en mesure de dire dans l'immédiat s'il s'agissait du bilan le plus lourd enregistré après une vague de chaleur dans le pays.

Dans cette ville située à plus de 200 km au sud-est de Casablanca, le thermomètre affiche encore environ 43°C jeudi. Le ministère de la Santé a annoncé des mesures pour contrer les effets de la chaleur, instaurant notamment "des permanences au sein des établissements de santé dans les régions concernées par la hausse des températures", en plus de la mobilisation des professionnels de santé et de "la mise à disposition des médicaments et du matériel hospitalier".