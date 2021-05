Reportage Afflux de migrants à Ceuta : 1 500 mineurs retenus dans des centres

Sur les 8 000 migrants qui sont entrés illégalement dans l'enclave de Ceuta entre lundi 17 et mercredi 19 mai, 1 500 sont mineurs. Contrairement aux adultes, la loi espagnole interdit de les expulser. Dans l'urgence, deux centres fermés ont été mis en place, afin de les héberger. Face à cet afflux sans précédent, l'Espagne négocie avec le Maroc un moyen de les renvoyer chez eux. En attendant, ils n'ont pas le droit de sortir.

L'obsession de rejoindre l'Europe

Deux jeunes ont toutefois réussi à s'en échapper. Une équipe de France Télévisions les a rencontrés. Ils disent avoir 13 et 14 ans et être partis de chez eux en se glissant dans le flot des migrants. Avec une obsession : rejoindre l'Europe. Ils auront toujours plus d'argent en mendiant en Espagne plutôt qu'en rentrant au Maroc, assurent-ils. Et tant pis s'ils sont loin de leurs parents. "J'ai eu mon père au téléphone une fois arrivé ici, raconte l'un des deux garçons. Il m'a dit : 'Après tout, si c'est pour avoir une vie meilleure, vas-y.'"