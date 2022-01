Vague nationaliste après les sanctions contre le Mali

Aides financières coupées, avoirs gelés, frontières fermées... la décision de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) de sanctionner la junte au pouvoir au Mali continue de susciter des réactions nombreuses. Difficile de trouver sur les réseaux sociaux une trace de soutien à la décision de la Cédéao de sanctionner le pouvoir malien. Certains jugent cette sanction inhumaine : elle va toucher d’abord le peuple avec une hausse des prix classique lors de tout embargo.

#CEDEAO and #UEMOA Mali does not need your help. We are able to stand for ourselves, make this country better than yesterday which means that we no longer want to be slave or mentality colonized by those that are not even better than us. Insh’allah Mali will be prosper country