Sophie Petronin, dernière otage française dans le monde

Pendant 20 ans, elle a consacré sa vie à aider les orphelins du Mali, où elle résidait. Sophie Petronin, 74 ans, est la dernière otage française dans le monde. Enlevée le 24 décembre 2016, à Gao, elle a passé 1097 jours de détention aux mains d'un groupe jihadiste proche d'Al-Qaïda. Une éternité pour son fils Sébastien ; cette année encore, il a passé Noël sans elle et sans aucune perspective de libération.

"On a de bonnes raisons de penser que les négociations sont au point mort"

La dernière preuve formelle de vie, une vidéo diffusée par ses geôliers, remonte à juin 2018. Depuis, la situation sécuritaire au Mali s'est dégradée, tout comme son état de santé, étant atteinte d'un cancer. Pour son fils, elle est l'otage oubliée de la France. "On sait que les autorités françaises ont envoyé un émissaire et qu'il est revenu, non seulement dans l'échec, mais que les jihadistes lui ont dit que ce n'était pas la peine de revenir. Donc on a de bonnes raisons de penser que les négociations sont au point mort, qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a peut-être pas eu", souffle Sébastien Petronin. Le Quai d'Orsay se dit toujours aussi mobilisé pour tenter de la libérer.

Le JT

Les autres sujets du JT