Mali : Olivier Dubois, le dernier otage Français dans le monde

Le journaliste français Olivier Dubois est détenu au Mali par un groupe allié à al-Qaïda et son sort semble peu émouvoir, regrette sa famille. Il n’a plus donné signe de vie depuis le 8 avril 2021.

Installé au Mali, le journaliste français Olivier Dubois n’a plus donné signe de vie depuis le 8 avril 2021, alors qu’il était en route pour faire un reportage sur des djihadistes. Il collaborait, notamment, pour Libération, qui a mis en ligne une vidéo pour rappeler le sort d’Olivier Dubois qui travaillait également pour Le Point, Jeune Afrique, etc.



“Il est très important que l’on se mobilise ”

“C’est bien, que des gens commencent à s’exprimer et à parler d’Olivier, parce que pendant très longtemps, depuis son enlèvement (...) on a très peu parlé de lui. Je pense que si on sort dans la rue, aujourd’hui, en France, peu de gens connaissent son nom”, commente Maria Malagardis, journaliste au service “Monde” de Libération. Retenu prisonnier dans le désert du Nord-Mali et la dernière preuve de vie remonte à environ un mois après son enlèvement. “Pour nous, c’est une énorme source d’inquiétude. Il est très important que l’on se mobilise”, ajoute Maria Malagardis.