Mali : le Président aurait été arrêté par des mutins

I. Bornacin, C. Ricco

I. Bornacin, C. Ricco France 2 France Télévisions

Une mutinerie serait actuellement en cours au Mali, l'armée aurait renversé le pouvoir en place. La foule est sortie acclamer des hommes armés à bord de blindés sur la Place de l'Indépendance à Bamako. Et l'immeuble où résidait le ministre de la Justice est en flamme.



Le Président, peut-être renversé

Mais que se passe-t-il véritablement ce mardi 18 août au Mali ? Une seule certitude : une mutinerie a éclaté dans une base militaire à 15 kilomètres de Bamako, la capitale. Les mutins prétendent avoir arrêté des hauts responsables militaires et civils. Un de leurs leaders a affirmé à l'AFP avoir arrêté Ibrahim Boubacar Keïta, le Président du pays, et son Premier ministre. Aucune autre source n'a pour l'heure corroboré l'information. La France, par la voix de l'Elysée, a déclaré dans un communiqué qu'elle suivait attentivement la situation et condamnait la tentative de mutinerie. 8 500 Français vivent actuellement au Mali.

Le JT

Les autres sujets du JT